Solhanspor'dan net galibiyet
24 Şubat 2019, Pazar
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Solhanspor'dan net galibiyet

Solhanspor'dan net galibiyet

TVF Erkekler 1. Lig'de Solhanspor, 22. hafta müsabakasında temsilcisi Haliliye Belediye Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.

Salon: Solhan Gençlik Hizmetleri
Hakemler: Tuncay Kandemir, Mustafa Dost
Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, (L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan, Goran Bjelıca, Zafer Ceyhun Tendar, Senad Ok, J.R.Sılva De Freıtas, Mert Öztürk, Furkan Cöne (L)
Haliliye Bld.: Igor De Souza, , Barış Atçı (L), Emre Erdil, Burak Köse, Muhammet Esat Avcı, Berke Tan, Cihan Karakuş, Hamza Güzel, Eyüphan Ertuğral (L), Dusan Stojsavljevic, Fatih Durkan, Ömer Arslan
Setler: 28-26, 25-21, 25-19
Süre: 31, 27, 26 (84 dakika)

  1. 24.02.2019
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