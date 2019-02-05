VakıfBank Avrupa'da 26. zaferin peşinde
05 Şubat 2019, Salı
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Avrupa'da 26. zaferin peşinde

VakıfBank Avrupa'da 26. zaferin peşinde

Takımı, 2019 'nde A Grubu'ndaki dördüncü maçında temsilcisi 'le yarın saat 18:00'de VakıfBank 'nda karşılaşacak.

Takımı, 2019 'nde A Grubu'ndaki dördüncü maçında temsilcisi 'le yarın saat 18:00'de VakıfBank 'nda karşılaşacak. Avrupa'da üst üste 26. galibiyet için sahaya çıkacak olan VakıfBank'ta Başantrenör , "Grupta oynayacağımız her maç bizim için çok önemli. Çünkü gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Maritza Plovdiv maçında da aynı motivasyonla oynayacağız" dedi.

Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki dördüncü maçında Bulgaristan temsilcisi Maritza Plovdiv'le yarın saat 18:00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 25 maçtır kazanan sarı-siyahlılar, A Grubu'ndaki ilk maçında Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1, ikinci maçta Maritza Plovdiv'i 3-0, üçüncü maçta ise Beziers VB'yi 3-0 mağlup etmeyi başardı.

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Takım olarak çok iyi bir dönemdeyiz. Her maçta olduğu gibi bu maçta da aynı konsantrasyonla sahada olacağız. Maritza Plovdiv her geçen gün daha da gelişen bir takım. Grupta oynayacağımız her maç bizim için çok önemli. Çünkü gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Maritza Plovdiv maçında da aynı motivasyonla oynayacağız" diye konuştu.

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise grup maçlarına devam ettiklerini belirterek, "En son 'da Beziers'le karşılaşmış ve güzel bir galibiyet almıştık. Bizim için takım olabilmek adına çok önemli bir maçtı. Şimdi Maritza Plovdiv'le sahamızda oynayacağız. Sezon başında evimizde hazırlık maçı oynamıştık. Şampiyonlar Ligi'nde de deplasmanda karşılaşmıştık. Yakından tanıdığımız bir rakiple oynayacağız. Bu maça da iyi hazırlanıp, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 5.2.2019 12:07
  2. Güncelleme: 5.2.2019 12:40
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