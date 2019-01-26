Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
Efeler Ligi'nde 15. hafta maçları tamamlandı.
Voleybol Efeler Ligi'nde 15. hafta maçları tamamlandı.
Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray-Maliye Piyango: 1-3
Ziraat Bankası-Arkas Spor: 1-3
İnegöl Belediyespor-Halkbank: 2-3
İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Jeopark Kula Belediyespor: 3-2
Arhavi Belediyespor-Tokat Belediye Plevne: 3-2
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-2
- 27.1.2019 00:58
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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