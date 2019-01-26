Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
26 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar

'nde 15. hafta maçları tamamlandı.

Voleybol 'nde 15. hafta maçları tamamlandı.

Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Maliye Piyango: 1-3

Ziraat Bankası-Arkas Spor: 1-3

İnegöl Belediyespor-Halkbank: 2-3

İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Jeopark Kula Belediyespor: 3-2

Arhavi Belediyespor-Tokat : 3-2

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-2

  1. 27.1.2019 00:58
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN