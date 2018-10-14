Efeler Ligi'nde ilk hafta tamamlandı – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    'nde ilk hafta tamamlandı

    Efeler Ligi'nde ilk hafta tamamlandı

    'nde ilk hafta hafta karşılaşmaları, bugün oynanan 5 karşılaşma ile sona erdi.

    'nde ilk hafta hafta karşılaşmaları, bugün oynanan 5 karşılaşma ile sona erdi.

    Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

    Arhavi Bld. - Maliye Piyango: 2 - 3 (25-23 / 15-25 /18-25 / 25-23 / 26-28)
    Galatasaray - İnegöl Bld.: 3-0 (25-19 / 25-23 / 25-23)
    İkbal Afyon Bld. Yüntaş - : 1 - 3 (19-25 / 20-25/ 25-19 / 27-29)
    Ziraat Bankası - : 2-3 (24-26 / 27-25 / 22-25 / 25-21 / 11-15)
    Bld. Plevne - BBSK: 2-3 (21-25 / 22-25 / 25-22 / 25-21 / 9-15)

    1. 14.10.2018 19:32
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