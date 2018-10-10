SALON: Municipal Central Gymnasium

HAKEMLER: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Denny Lassi (Dominik Cum.)

TÜRKİYE: Hande, Eda, Zehra, Cansu, Meliha, Meryem, Simge (L) (Şeyma, Ebrar, Çağla, Aylin)

AZERBAYCAN: Mammadova, Aliyeva, Hasanova, Yagubova, Rahimova, Imanova, Karimova (L) (Alishanova, Azimova, Gurbanova, Samadova, Abdulazimova)

SETLER: 26-24, 25-17, 22-25, 25-21

SÜRE: 106 dakika (30', 23', 25', 28')

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları, Azerbaycan'ı 3 - 1 mağlup etti.

Japonya'nın Osaka kentindeki Municipal Central Gymnasium'da oynanan mücadeleye milliler Hande, Eda, Zehra, Cansu, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, rakibini 3-1'lik (26-24, 25-17, 22-25, 25-21) skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından milliler, FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki dördüncü galibiyetine imza attı.



Türkiye, 2'nci Tur F Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında yarın TSİ 07.25'te Tayland ile karşılaşacak.