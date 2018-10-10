Beşiktaş açılışı Almanya'da yaptı! – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    açılışı 'da yaptı!

    Beşiktaş açılışı Almanya'da yaptı!

    Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında temsilcisi Medi Bayreuth'u 78-70 yendi.

    'nın Bayreuth kasabasındaki Oberfranken Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-19 geride kapatan siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 39-38 önde gitti.

    Rakibi karşısında üçüncü periyodu 59-53 üstün geçen , salondan 78-70 galip ayrıldı.

    Beşiktaşlı Robin Benzing, 20 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.

    1. 10.10.2018 01:26
    2. Güncelleme: 10.10.2018 01:32
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