Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Medi Bayreuth'u 78-70 yendi.
Almanya'nın Bayreuth kasabasındaki Oberfranken Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-19 geride kapatan siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 39-38 önde gitti.
Rakibi karşısında üçüncü periyodu 59-53 üstün geçen Beşiktaş, salondan 78-70 galip ayrıldı.
Beşiktaşlı Robin Benzing, 20 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.
- 10.10.2018 01:26
- Güncelleme: 10.10.2018 01:32
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Fenerbahçe, günü çift idmanla geçirdi
Toplam 1
Yorum
KIZGIN FENERLİ NASILSA SİVAS TA YENECEK FENERİ FENER KÖTÜ ALIŞTI
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Spor hocası Nagatomo
Toplam 1
Yorum
HagiHagi Butun takim onun gibi olsa her yil sampiyonlar ligi kupasina oyariz. Adam cok profesyonel.
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
Beşiktaş açılışı Almanya'da yaptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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