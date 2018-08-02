Voleybol, basketbol ve atletizmin heyecanı Gloria Sports Arena’da yaşanacak
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Voleybol, ve atletizmin heyecanı ’da yaşanacak

    Voleybol, basketbol ve atletizmin heyecanı Gloria Sports Arena’da yaşanacak

    Voleybol ve takımlarının en önemli hazırlık turnuvalarının başında gelen kapsamındaki Uluslararası ve ile beraber, Atletizm Yarışları da ’nın (GSA) ev sahipliğinde Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleştirilecek.

    Antalya Belek'te yer alan, yaklaşık 50'den fazla branşta spor yapma imkanı sağlayan ve sporun 'deki en donanımlı adresi olan (GSA), yeni bir organizasyona daha imza atıyor. GSA, önümüzdeki Ağustos ve Eylül aylarında uluslararası voleybol ve turnuvalarının yanı sıra bir de uluslararası atletizm yarışına ev sahipliği yapacak. Tüm takımlar için en ciddi hazırlık turnuvalarından biri olarak kabul edilen 2018 kapsamında FIVB hazırlık döneminde en güçlü turnuvalardan birisi olarak Uluslararası Turnuvası 23-25 Ağustos; Euroleague, Euro Cup ve FIBA Champions League takımları için sezon öncesi en önemli hazırlık turnuvası olarak Uluslararası ise 12-16 Eylül tarihleri arasında GSA'da düzenlenecek.
    Bunların dışında "Gloria Cup Athletics" organizasyonu kapsamında tarihinde uluslararası boyutta gerçekleştirilecek olan Avrupa'da sezonun son atletizm yarışına da sahne olacak.

    Birbirinden ünlü takımlar


    Uluslararası Bayan Voleybol Turnuvası, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu , İtalya ve Azerbaycan olmak üzere 2018 FIVB Dünya Şampiyonası hazırlıklarına devam eden 4 milli takımın katılımı ile gerçekleştirilecek. Basketbol takımları için sezon öncesi hazırlık döneminin en zorlu turnuvası olarak gösterilen Gloria Cup Uluslararası Erkek Basketbol Turnuvası ise,aralarında
    Türkiye'den Euroleague temsilcisi , FIBA Championleague temsilcisi Banvit Bandırma ve EuroCup temsilcisi Tofaş Bursa'nın da yer alacağı; Euroleague temsilcileri Rusya'dan CSKA Moskova ile Litvanya'dan ve EuroCup'ın Fransız ekibi AS Monaco takımlarının katılımı ile
    düzenlenecek.

    Atletizmde de ünlü isimler GSA'da yarışacak


    Öte yandan 11 Eylül'de gerçekleştirilecek "Gloria Cup Athletics" organizasyonu kapsamında 10 disiplinde, 50 yabancı ve 30 yerli atlet olarak toplamda 80 atlet yarışacak. Geçtiğimiz yıllarda Olimpiyatlar'da ve dünya ile Avrupa şampiyonalarında madalya almış ve 2018 Berlin Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak birçok ünlü atletin yer alacağı yarışlarda, her disiplinde ise 8 sporcu mücadele edecek.

    Toplam 10 bin Euro ödül dağıtalacak


    Yarışlar erkeklerde çekiç atma, üç adım atlama ile , 400 metre ve 400 metre engelli koşu; kadınlarda ise yüksek atlama, cirit atma, 200 metre ve 100 metre engelli ile 400 metre engelli koşu branşlarında gerçekleştirilecek. Her branşın sonucunda birinciye 500 Euro, ikinciye 300 Euro, üçüncüye de 200 Euro olmak üzere, toplamda 10 branşta 10.000 Euro tutarında para ödülü
    verilecek. Seyircilere açık olacak turnuva ve atletizm yarışlarının hayli çekişmeli mücadelelere sahne olması bekleniyor.

    1. 2.8.2018 13:09
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