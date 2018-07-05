Bayraktar İnegöl’de kaldı – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Bayraktar İnegöl’de kaldı

    Bayraktar İnegöl’de kaldı
    Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden , libero ile sözleşme yeniledi. İnegöl Belediyespor Başkan Yardımcısı Nuhi Solak, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, iç transferde genç milli oyuncu Berkay Bayraktar ile sözleşme yenilediklerini söyledi.
    1. 5.7.2018
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