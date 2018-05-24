Türkiye: 3 - Arjantin: 0
FIVB Kadınlar Voleybol Uluslar Ligi 2'nci hafta 3'üncü maçında Türkiye, Arjantin'i 3-0 yendi
Türkiye, bu galibiyetle FIVB Kadınlar Voleybol Uluslar Ligi'nde genel klasmanda 4. sıraya yükseldi.SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Simone Santi (İtalya)
TÜRKİYE: Gamze Alikaya, Şeyma Ercan, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Eda Dündar Erdem (Hatice Gizem Örge, Beyza Arıcı)
ARJANTİN: Sagardia, Rodriguez, Tosi Agnes, Tosi Anahi, Fortuna, Lazcano (Rizzo, Piccolo, Vidal, Tapia, Zabala)
SETLER: 25-16, 25-16, 25-19
SÜRE: 80 dakika (28, 25, 27)
- 24.5.2018 21:46
- Güncelleme: 24.5.2018 21:47
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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