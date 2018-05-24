Türkiye: 3 - Arjantin: 0 – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mayıs 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    : 3 - Arjantin: 0

    <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a>: 3 - Arjantin: 0

    FIVB Kadınlar Voleybol Uluslar Ligi 2'nci hafta 3'üncü maçında , Arjantin'i 3-0 yendi

    , bu galibiyetle FIVB Kadınlar Voleybol Uluslar Ligi'nde genel klasmanda 4. sıraya yükseldi.

    SALON: TVF Başkent
    HAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Simone Santi (İtalya)
    : Gamze Alikaya, Şeyma Ercan, Zehra Güneş, , Meliha İsmailoğlu, Eda Dündar Erdem (Hatice Gizem Örge, Beyza Arıcı)
    ARJANTİN: Sagardia, Rodriguez, Tosi Agnes, Tosi Anahi, Fortuna, Lazcano (Rizzo, Piccolo, Vidal, Tapia, Zabala)
    SETLER: 25-16, 25-16, 25-19
    SÜRE: 80 dakika (28, 25, 27)
    1. 24.5.2018 21:46
    2. Güncelleme: 24.5.2018 21:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : 3 - Arjantin: 0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN