Bursa Büyükşehir'de hedef Avrupa şampiyonluğu

Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda, yarın gerçekleştirilecek maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, iki takımın başantrenörü ve kaptanları bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Angelo Vercesi, ilk maçı kazanmanın kendileri için değerli olduğunu söyledi.

Maça çok iyi odaklanmak gerektiğini vurgulayan Vercesi, "Teknik ve taktik anlamda yapmamız gerekenler belli. Buradaki taraftarımızdan salonu doldurmalarını istiyoruz. Bursaspor'un çılgın bir taraftarı olduğunu biliyoruz. Onları da bu maça bekliyoruz." dedi.

Vercesi, bu kupayı daha önce 2 kez kazandıklarını hatırlatarak, "Bu, çok güzel bir duygu. Biz bu kupa için çalıştık ve kazanmak için uğraşacağız. Bu, bizim motivasyonumuzu daha da yükseltiyor. Yarınki maç ile ilgili her şey olabilir. Oynamamız ve hak etmemiz lazım." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor kaptanı Nilay Karaağaç da ateşli, kuvvetli ve sesi gür bir taraftar kitlesine sahip olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yarın bu salonda taraftarlarımızla tam bir takım olmak istiyoruz. İlk maçta skor ne olursa olsun kazanmak tabii ki önemliydi ama iki takım birbirini gördü. Zayıf noktalarını, güçlü yanlarını test edebildi. Yarın hem onlar hem biz, daha iyi bir önlem almış şekilde maça çıkacağız. İlkinden çok daha zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Bütün taraftarlarımızı bekliyorum. İnşallah Bursa'ya 3. kez bu kupayı getiren bir takımın parçası olacağım. Bu yüzden heyecanlıyım."

"RAKİBİMİZİN İYİ OYUNCULARI VAR"

Olympiakos Başantrenörü Branko Kovacevic ise maçın güzel geçeceğine inandığını söyledi.

İki takıma da şans dileyen Kovacevic, "Rakibimizin iyi oyuncuları var. Biz de takımımızı değiştirdik. Yarın çok iyi bir maç olacağını söyleyebilirim. İlk maçta atmosfer muhteşemdi, spor atmosferi vardı ve taraftarlar da çok çılgındı." ifadelerini kullandı.

Takımın kaptanı Katerina Giota da, "Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bu maçtaki şansımızı değerlendirmek istiyoruz." görüşünü aktardı.

Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finalinin ilk ayağında, Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Olympiakos'u 3-2 yenmişti.