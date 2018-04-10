Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Halkbank Voleybol Takımı'na tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybolda Efeler Ligi final serisinde Arkas Spor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Halkbank'ı kutladı.
Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, 2017-2018 voleybol sezonu Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Halkbank'ı tebrik ederek, "Üst üste 3, toplamda ise 9. kez şampiyonluğa ulaşan Halkbank'ın sporcularını, teknik kadroyu ve yönetimini kutluyorum. Sezon boyunca mücadele eden tüm kulüplerimize ortaya koydukları performans ve sporseverlere yaşattıkları heyecandan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. ?
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 13:26
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Süper Lig'de süper çekişme
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Yorum
aynen ya başakkşehir olacak yada beşiktaş olacak yazın bunu kenara
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Yenilmez armada!
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Yorum
Futboldan anlayan Ben sezon basinda dedim. Hoca Atiba'nin yerini Medel ve Necip ile doldurursa iyi oluruz. Sonuç ihtiyar Atiba'da inat da inat... Medel stoper
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Fatih Terim, Gençlerbirliği yenilgisinin faturasını 3 isme kesti!
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Yorum
belhn belhanda feguli çok ürkek ve korkak oynuyor.bunun dışında şut çekip gol atması lazım. rodrıgues, belhanda ve feguli den destk alamadı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Halkbank Voleybol Takımı'na tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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