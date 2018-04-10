Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, 2017-2018 voleybol sezonu Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Halkbank'ı tebrik ederek, "Üst üste 3, toplamda ise 9. kez şampiyonluğa ulaşan Halkbank'ın sporcularını, teknik kadroyu ve yönetimini kutluyorum. Sezon boyunca mücadele eden tüm kulüplerimize ortaya koydukları performans ve sporseverlere yaşattıkları heyecandan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. ?