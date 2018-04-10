Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Halkbank Voleybol Takımı'na tebrik – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Voleybol Takımı'na tebrik

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan <a href="/index/halkbank?id=69633ef4-c74f-4139-b38d-405edb824190" class="" rel="tag">Halkbank</a> Voleybol Takımı'na tebrik

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybolda final serisinde 'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan 'ı kutladı.

    Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, 2017-2018 voleybol sezonu 'nde şampiyonluğa ulaşan 'ı tebrik ederek, "Üst üste 3, toplamda ise 9. kez şampiyonluğa ulaşan 'ın sporcularını, teknik kadroyu ve yönetimini kutluyorum. Sezon boyunca mücadele eden tüm kulüplerimize ortaya koydukları performans ve sporseverlere yaşattıkları heyecandan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. ?


    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:26
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