Aslan'da hedef; Dörtlü Final

Novara kentinde gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Tur atlayacak ekibin Dörtlü Final'e kalacağı eşleşmenin ilk maçını İstanbul'da 3-2 kaybederek avantajı rakibine kaptıran sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada daha başarılı bir sonuç almak için mücadele verecek.

Galatasaray, yarın rakibini 3-0 veya 3-1 yenmesi halinde adını Dörtlü Final'e yazdıracak, 3-2 yenmesi durumunda ise Dörtlü Final'e kalacak takım altın set sonunda belli olacak. Diğer sonuçlarda ise İtalyan ekibi tur atlayacak.