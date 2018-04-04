Aslan'da hedef; Dörtlü Final
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Igor Gorgonzola ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Novara kentinde gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Tur atlayacak ekibin Dörtlü Final'e kalacağı eşleşmenin ilk maçını İstanbul'da 3-2 kaybederek avantajı rakibine kaptıran sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada daha başarılı bir sonuç almak için mücadele verecek.
Galatasaray, yarın rakibini 3-0 veya 3-1 yenmesi halinde adını Dörtlü Final'e yazdıracak, 3-2 yenmesi durumunda ise Dörtlü Final'e kalacak takım altın set sonunda belli olacak. Diğer sonuçlarda ise İtalyan ekibi tur atlayacak.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:29
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Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Alper öyle biri olsaydı Gulliano gibi gol atardı. Alper'in kaç golü var? Kocaman'ın Alper'i almasının tek nedeni, galibiyeti korumaktı.
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İlk iki şansımız yüzde 90!
Toplam 3
Yorum
Perde Arkası İlk iki şansımız ?'mış. Bana göre de 3. ya da 4. olma olasılığımız ?. Kocaman hala rüyalar aleminde.
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'Beşiktaş maçında tur atarız'
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Dikkat edin de bjk tur atmasın o maçta.
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