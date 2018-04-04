Aslan'da hedef; Dörtlü Final – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Aslan'da hedef;

    Aslan'da hedef; Dörtlü Final

    Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Igor Gorgonzola ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Novara kentinde gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Tur atlayacak ekibin 'e kalacağı eşleşmenin ilk maçını 'da 3-2 kaybederek avantajı rakibine kaptıran sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada daha başarılı bir sonuç almak için mücadele verecek.

    Galatasaray, yarın rakibini 3-0 veya 3-1 yenmesi halinde adını Dörtlü Final'e yazdıracak, 3-2 yenmesi durumunda ise Dörtlü Final'e kalacak takım altın set sonunda belli olacak. Diğer sonuçlarda ise İtalyan ekibi tur atlayacak.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:29
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