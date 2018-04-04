VakıfBank, Dörtlü Final aşkına
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre'nin Volero takımını konuk edecek.
VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Tur atlayacak ekibin Dörtlü Final'e kalacağı eşleşmenin ilk maçını deplasmandaki 3-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden sarı-siyahlı ekip, 3 kez kazandığı bu kupada üst üste 6. toplamda ise 10. defa son 4 takım arasına girmeye çalışacak.
VakıfBank, yarın rakibini yenmesi ya da 3-2 yenilmesi durumunda tur atlayan taraf olacak. Volero'nun maçı 3-0 veya 3-1'lik sonuçlarla kazanması halinde ise Dörtlü Final'e kalacak takım altın sette belirlenecek.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:57
-
Oğuzhan için ‘şartlı’ teklif
Toplam 1
Yorum
bjk advers Oğuzhan'a yapilacak en iyi teklif kendisine git demek olacaktır ! Hem isteyeni var mı onuda görmüş oluruz !
-
Türkiye’de olmak gurur verici
Toplam 1
Yorum
fbcan gençleri böyle kaliteli efsaneleşmiş isimler ile buluşturmak güzel bir proje. Bu sistemi devam ettirmek altınordu için iyi bir yatırım.
-
'Beşiktaş maçında tur atarız'
Toplam 3
Yorum
wolverine82 böyle açıklamalar yapmaya devam edin bakalım daha çok maç var lig bitimine sonunda gülen işallah Beşiktaş ım olucak
VakıfBank, Dörtlü Final aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.