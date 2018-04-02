Avrupa'da fileye Türk damgası!

Eczacıbaşı VitrA, Kadınlar CEV Kupası finali ilk maçında deplasmanda yarın saat 19.30'da Belarus'un Minchanka takımıyla başkent Minsk'te şampiyonluk mücadelesi verecek. Bu müsabakanın rövanşı 10 Nisan Salı günü saat 19.00'da İstanbul'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor da Kadınlar Challenge Kupası'nda üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etmek adına final etabı ilk maçı için Yunanistan'a gidecek. Bursa temsilcisi, 4 Nisan Çarşamba günü deplasmanda saat 18.30'da Olympiakos takımına konuk olacak. Karşılaşma, Yunanistan'ın Pire kentindeki Melina Merkouri Rentis Spor Salonu'nda yapılacak.

Müsabakanın rövanşı 11 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de, Bursa TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak.

ERKEKLERDE TEK FİNALİST ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, Erkekler CEV Kupası finali ilk maçında, yarın saat 19.00'da deplasmanda Rusya'nın Belogorie takımına Belgorod kentinde konuk olacak.

Karşılaşmanın rövanşı 10 Nisan Salı günü saat 19.00'da Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.

GALATASARAY VE VAKIFBANK'IN HEDEFİ YARI FİNAL

Türkiye'yi kadınlarda 2018 CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ve VakıfBank, 6'lı play-off turu rövanş maçlarında yarı final şansı arayacak.

İtalya'nın Igor Gorgonzola takımına Novara kentinde konuk olacak Galatasaray'ın, Sporting Palas'ta 5 Nisan Perşembe günü oynayacağı maç 21.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta sahasında rakibine 3-2 mağlup olmuştu.

Galatasaray, turu geçmesi durumunda yarı finalde, 4'lü finale ev sahipliği yapacak Romanya'nın CSM Volei Alba takımıyla karşılaşacak. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer Türk temsilcisi VakıfBank ise 5 Nisan 2018 Perşembe günü, VakıfBank Spor Sarayı'nda saat 19.00'da İsviçre'nin Volero takımını ağırlayacak

İsviçre'deki ilk maçta rakibini 3-0 yenmeyi başaran VakıfBank, yarı finalde, Imoco Volley (İtalya)-Dinamo Kazan (Rusya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.