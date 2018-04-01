Final serisinde ilk maç tamamlandı – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Final serisinde ilk maç tamamlandı

    Final serisinde ilk maç tamamlandı

    'nin final serisinde ilk maç tamamlandı.

    Voleybol play-off final serisinin ilk maçında 'u 3-0 mağlup eden , seride 1-0 öne geçti.

    Halkbank'ın 5-2 üstünlük kurduğu ilk sette toparlanan Arkas Spor teknik molaya 12-9 önde girdi. Arkas Spor, son bölümde 23-20 üstünlük kurmasına rağmen 24-23 öne geçen Halkbank, rakibinin 2 kez set sayısından faydalanamadığı seti 28-26 kazandı.

    İkinci setin başında daha etkili olan Halkbank, teknik molaya 12-7 üstün girdi. İyi oyununu sürdüren Başkent temsilcisi 16-9 öne geçtiği seti 25-16 galip tamamladı.

    Üçüncü sete daha iyi başlayan Arkas Spor, teknik mola öncesinde 12-7 üstünlük kurdu. Halkbank'ın etkili oyunuyla 16-16 eşitliği yakaladığı sette Başkent temsilcisi 19-18 öne geçmeyi başardı. Çekişmeli geçen son bölümde üstünlüğünü devam ettiren Halkbank, rakibinin 1 kez set sayısından faydalanamadığı seti 26-24 kazandı.

    Müsabakadan 3-0 galip ayrılan Halkbank, final serisinde 1-0 üstünlük kurdu.

    Final serisinin ikinci maçı 3 Nisan Salı günü yine 'de oynanacak.

    Arkas Spor: 0 - Halkbank: 3 - Halkbank final serisinde 1-0 öne geçti

    Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

    Hakemler: Erdal Akıncı, Yavuz Akdemir

    Arkas Spor: Mert Matic, Jovovic, Bravo, , Adis Lagumdzija, Gökhan Gökgöz (Burak Mert, Sanchez, Yiğit Gülmezoğlu, Fromm, Muhammet Kaya)

    Halkbank: Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Hernandez, Petric, Hakkı Çapkınoğlu (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Loh, Abdullah Çam)

    Setler: 26-28, 16-25, 24-26Süre: 88 dakika (32, 23, 33)

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:14
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