Final serisinde ilk maç tamamlandı
Efeler Ligi'nin final serisinde ilk maç tamamlandı.
Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin ilk maçında Arkas Spor'u 3-0 mağlup eden Halkbank, seride 1-0 öne geçti.
Halkbank'ın 5-2 üstünlük kurduğu ilk sette toparlanan Arkas Spor teknik molaya 12-9 önde girdi. Arkas Spor, son bölümde 23-20 üstünlük kurmasına rağmen 24-23 öne geçen Halkbank, rakibinin 2 kez set sayısından faydalanamadığı seti 28-26 kazandı.
İkinci setin başında daha etkili olan Halkbank, teknik molaya 12-7 üstün girdi. İyi oyununu sürdüren Başkent temsilcisi 16-9 öne geçtiği seti 25-16 galip tamamladı.
Üçüncü sete daha iyi başlayan Arkas Spor, teknik mola öncesinde 12-7 üstünlük kurdu. Halkbank'ın etkili oyunuyla 16-16 eşitliği yakaladığı sette Başkent temsilcisi 19-18 öne geçmeyi başardı. Çekişmeli geçen son bölümde üstünlüğünü devam ettiren Halkbank, rakibinin 1 kez set sayısından faydalanamadığı seti 26-24 kazandı.
Müsabakadan 3-0 galip ayrılan Halkbank, final serisinde 1-0 üstünlük kurdu.
Final serisinin ikinci maçı 3 Nisan Salı günü yine İzmir'de oynanacak.Arkas Spor: 0 - Halkbank: 3 - Halkbank final serisinde 1-0 öne geçti
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Erdal Akıncı, Yavuz Akdemir
Arkas Spor: Mert Matic, Jovovic, Bravo, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Gökhan Gökgöz (Burak Mert, Sanchez, Yiğit Gülmezoğlu, Fromm, Muhammet Kaya)
Halkbank: Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Hernandez, Petric, Hakkı Çapkınoğlu (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Loh, Abdullah Çam)
Setler: 26-28, 16-25, 24-26Süre: 88 dakika (32, 23, 33)
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:14
-
Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
-
Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
-
Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
Final serisinde ilk maç tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.