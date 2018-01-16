Maliye Piyango'nun konuğu Stroitel
Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Challenge Kupası 3. tur ilk maçında yarın Belarus'un Stroitel ekibiyle karşılaşacak.
CEV tarafından düzenlenen kupada mücadele veren Türk temsilcisi, Stroitel takımını Ankara'daki TVF Başkent Salonu'nda konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, Azerbaycan'dan Zaur Hajiyev ile Slovakya'dan Miroslav Juracek hakem ikilisi yönetecek.
İki takım arasındaki 3. tur rövanş maçı, 31 Ocak'ta Belarus'un başkenti Minsk'te oynanacak.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:37
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Şampiyon olacağız
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Yorum
Enda Ah arda ah.. Nerden nedeyeeeee... Yat yat nereye kadar tabi elin avrupalısı izin vermez tabi.
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Sol beki Taffarel getiriyor!
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Yorum
hagi10 çko yetenekli sol bek. sezon sonuda asamoah bedavaya gelir olası ndiaye satışında asamoah ön libero oynar fernando ile
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3 günde 8 maç Turkuvaz’da
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Yorum
RHM Şampiyonu selamlama günü, Kupa Şampiyonu TRABZONSPOR.
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