CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'nun konuğu Stroitel

    <a href="/index/maliye-piyango?id=05c79344-614e-4f25-9e18-0c0546ebd9ec" class="" rel="tag">Maliye Piyango</a>'nun konuğu Stroitel

    Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 3. tur ilk maçında yarın Belarus'un Stroitel ekibiyle karşılaşacak.

    CEV tarafından düzenlenen kupada mücadele veren Türk temsilcisi, Stroitel takımını Ankara'daki TVF Başkent Salonu'nda konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, Azerbaycan'dan Zaur Hajiyev ile Slovakya'dan Miroslav Juracek hakem ikilisi yönetecek.

    İki takım arasındaki 3. tur rövanş maçı, 31 Ocak'ta Belarus'un başkenti Minsk'te oynanacak.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'nun konuğu Stroitel haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN