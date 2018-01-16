CEV tarafından düzenlenen kupada mücadele veren Türk temsilcisi, Stroitel takımını Ankara'daki TVF Başkent Salonu'nda konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, Azerbaycan'dan Zaur Hajiyev ile Slovakya'dan Miroslav Juracek hakem ikilisi yönetecek.

İki takım arasındaki 3. tur rövanş maçı, 31 Ocak'ta Belarus'un başkenti Minsk'te oynanacak.