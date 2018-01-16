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    16 Ocak 2018, Salı
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    Ziraat’in rakibi Alman Powervolleys

    Ziraat’in rakibi Alman Powervolleys
    Türkiye'yi, Erkekler CEV Kupası'nda temsil eden Ziraat Bankası, 3. tur ilk maçında bugün saat 19.00'da Almanya'nın SWD Powervolleys takımı ile Konya'da karşı karşıya gelecek. ise Erkekler Şampiyonlar Ligi maçında yarın 22.30'da İtalya'nın Cucine Lube takımına konuk olacak.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:17
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