Filede derbi heyecanı

BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada 7 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip ise ligin geri kalan bölümünde 1 galibiyet ve 10 mağlubiyetlik performansla 11. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.