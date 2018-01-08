Filede derbi heyecanı
Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.
BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada 7 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip ise ligin geri kalan bölümünde 1 galibiyet ve 10 mağlubiyetlik performansla 11. basamakta bulunuyor.
Fenerbahçe, Beşiktaş ile sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:55
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İlk elemeyi yaptı
Toplam 3
Yorum
tERIM BISE DEIL Terim temizlemeye baslamaya istedi yabancilari ama hop dediler ve durdu sen tr genclerine bak terim bey
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Eljif’te B planı kiralama
Toplam 5
Yorum
Alp khan Ya Van Persie sözleşmesini feshedin çocuk oynasın bu kadar basit bir şeyi yapamıyorsanız bırakın Fenerbahçe’nin yakasını kardeşim......
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Kocaman’ın gözü PSG’li Metehan’da
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. İnşallah alırız. Alamasak da böyle gençlerle transferlerimiz konuşulsun. gidipte 35-36 yaşlarındakiler olmasın
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