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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Filede derbi heyecanı

    Filede derbi heyecanı

    Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında , yarın 'yi konuk edecek.

    BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada 7 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip ise ligin geri kalan bölümünde 1 galibiyet ve 10 mağlubiyetlik performansla 11. basamakta bulunuyor.

    , ile sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:55
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