;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’tan set yok

    Halkbank’tan set yok
    Voleybol Efeler Ligi'nde , ikinci yarının ilk maçında İnegöl Spor Salonu'nda konuk olduğu 'u, 101 dakika süren mücadelede 3-0 (28-30, 23-25, 24-26) mağlup etti. Günün diğer maçında Afyon Belediye, İstanbul BBSK'yi 3-0 (25-21, 25-19, 27-25) mağlup etti.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Halkbank’tan set yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN