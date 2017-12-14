 Arkas Spor'un rakibi Maliye Piyango – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Arkas Spor'un rakibi Maliye Piyango

    Arkas Spor'un rakibi Maliye Piyango

    Voleybolda Kupa Voley Erkekler Final Etabının ilk maçında yarın Şanlıurfa'da Maliye Piyango ile karşılaşacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, hedeflerinin kupayı İzmir'e getirmek olduğunu belirtti.

    Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Efeler Ligi'nde ikinci yarı öncesinde oynayacakları Kupa Voley müsabakalarına iyi hazırlandıklarını belirtti. Doğrudan katıldıkları final etabında ilk maçta yarın Maliye Piyango ile karşılaşacaklarını bildiren Özden, "Ligin en iyi 8 takımı Şanlıurfa'da kupa için ter dökecek. Bizim de hedefimiz kupayı İzmir'e getirmek olacak." ifadelerini kullandı.

    Arkas Spor, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda yarın saat 16.30'da başlayacak müsabakada Maliye Piyango'yu mağlup etmesi halinde bir gün sonra yarı final mücadelesine çıkacak.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:21
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