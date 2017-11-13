 Eczacıbaşı VitrA derbiye hazır – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    derbiye hazır

    Eczacıbaşı VitrA derbiye hazır

    ’nin 7. haftasının kapanış maçında, ile karşı karşıya gelecek.

    Antrenmanlara yüksek tempoda devam ettiklerini söyleyen 'nın tecrübeli antrenörü Marco Motta, "Sezon başında genç, potansiyelli ve hırslı bir kadroyla yola çıktık. Yaptığımız her antrenmandan ve her maçtan verim almaya çalışıyoruz. Ekibim ve oyuncularımla yakaladığımız tempoyu düşürmeden çalışmaya devam etmek istiyoruz. Yarın güçlü bir rakibe karşı kazanmak için sahaya çıkacağız. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz, umarım seyir zevki yüksek bir mücadele olur" dedi. Turuncu-beyazlıların ev sahipliğinde yarın Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele 18:00'de başlayacak.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:29
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