Eczacıbaşı VitrA derbiye hazır
Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 7. haftasının kapanış maçında, Eczacıbaşı VitrA ile Vakıfbank karşı karşıya gelecek.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:29
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Lens’in işi bitti
Toplam 9
Yorum
Nıcco Fiko Başkan seneye Çıne en az 10 mılyona kakalar bunu.Anlamadınız mı neden bonservisinin alındığını =))
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Koray'a Sivas kancası
Toplam 1
Yorum
cem ne oynatacaksın. ne gelistireceksın. genç ama gitmesinden daha yararlı bişy yok
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Fener’den Mota harekatı
Toplam 9
Yorum
AKDENİZ ZAMANINDA BOL KESEDEN HARCARSAN ŞİMDİ UEFA KRİTERLERİ BAŞLAR NASIL OLSA SENİN PARAN DEĞİL AZİZ BEY GİT ARTIK
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