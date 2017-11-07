Çanakkale'ye Brezilya'lı transfer
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Çanakkale Belediyespor, Brezilyalı oyuncu Joyce Gomes da Silva'yı kadrosuna kattı.
Kulüp binasında düzenlenen ve başkan İsmet Güneşhan'ın da katıldığı törende, oyuncu bir yıllık sözleşmeye imza attı. Güneşhan, törende yaptığı konuşmada, ligin geride kalan haftalarında takımlarının 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldığını söyledi. Bunun çeşitli nedenleri olabileceğini ifade eden Güneşhan, yapılan yeni transferle bu haftaki maçta bir çıkış yakalama hedefinde olduklarını anlattı. İsmet Güneşhan, yeni transfer Da Silva'nın geçen sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor forması giydiğini vurgulayarak, ligin geçen sezon sayı kraliçesi 1,91 metre boyundaki oyuncunun pasör çaprazı mevkisinde görev yapacağını kaydetti. Brezilyalı oyuncu ise Çanakkale Belediyespor'da forma giymekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, kenti çok beğendiğini söyledi.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 13:42
-
Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 56
Yorum
FUTBOL UZMANI CÜNEYT ÇAKIR VE ÖZGÜR YANKAYAYA DÜDÜK ASTIRAMAYAN AZİZ GİTMELİ
-
Emre Mor: "Milli takıma gelmeyeceğim!"
Toplam 4
Yorum
sss ne olursa olsun söyledikleri doğru değil...milli takım bu kulüp takımı değil..luceyle de olmaz zaten
-
Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) 27 yaşında olsa belki ;) ;) ;) ;)
Çanakkale'ye Brezilya'lı transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.