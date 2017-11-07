 Çanakkale'ye Brezilya'lı transfer – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Çanakkale'ye Brezilya'lı transfer

    Çanakkale'ye Brezilya'lı transfer

    Voleybol ekiplerinden Çanakkale Belediyespor, Brezilyalı oyuncu Joyce Gomes da Silva'yı kadrosuna kattı.

    Kulüp binasında düzenlenen ve başkan İsmet Güneşhan'ın da katıldığı törende, oyuncu bir yıllık sözleşmeye imza attı. Güneşhan, törende yaptığı konuşmada, ligin geride kalan haftalarında takımlarının 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldığını söyledi. Bunun çeşitli nedenleri olabileceğini ifade eden Güneşhan, yapılan yeni transferle bu haftaki maçta bir çıkış yakalama hedefinde olduklarını anlattı. İsmet Güneşhan, yeni transfer Da Silva'nın geçen sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor forması giydiğini vurgulayarak, ligin geçen sezon sayı kraliçesi 1,91 metre boyundaki oyuncunun pasör çaprazı mevkisinde görev yapacağını kaydetti. Brezilyalı oyuncu ise Çanakkale Belediyespor'da forma giymekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, kenti çok beğendiğini söyledi.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:42
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