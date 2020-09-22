Yunus Emre Sel: Trabzonspor Sörloth'tan 12 milyon Euro kazanacak

Süper Lig'in 3. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. İdmana sakatlıklarından dolayı Kamil Ahmet ve Ekuban katılmazken, bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sörloth transferi konusuna da değinen Sel, "Trabzonspor bu transferden 12 milyon Euro civarında bir para kazanacak ve sonraki satıştan da yüzde 10 pay alacak. Resmi açıklamanın gün içerisinde yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.