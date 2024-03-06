Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin'den Fenerbahçe açıklaması!

Son dakika spor haberleri... UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak Union Saint-Gilloise'da teknik direktör Alexander Blessin, düzenlenen basın toplantısında konuştu. Blessin maçla ilgili, "Fenerbahçe dendiğinde önlerinde saygıyla durmam gerekiyor. En önemli ekiplerden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint Gilloise evinde temsilcimiz Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Belçika ekibinin teknik direktörü Alexander Blessin zorlu mücadele öncesi konuştu.

Blessin, "Fenerbahçe dendiğinde önlerinde saygıyla durmam gerekiyor. En önemli ekiplerden bir tanesi. Yarın karşımızda ciddi bir rakip olacak ancak önemli olan soru şu; Konferans Ligi'ni ne kadar ciddiye alıyorlar. Yani şu an Türkiye Ligi'nde Galatasaray'ın 2 puan gerisindeler. Yarınki maçı ne kadar önemsedikleri bizim için önemli. Üzerlerinde ciddi bir baskı var. Ekipte çok kaliteli oyuncular bulunuyor. Yarın bu oyunculardan hangileri sahaya çıkacak bu da önemli. Konferans Ligi'nde genelde Batshuayi'yi oynatıyorlar fakat Dzeko da çıkabilir." ifadelerini kullandı.