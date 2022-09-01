TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez İstanbul'da!

Son dakika haberleri... Cornelius'un takımdan ayrılmasından sonra forvet transferi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, anlaşmaya vardığı Maxi Gomez'i İstanbul'a getirdi. Yıldız golcünün sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeye imza atıp Ümraniyespor maçı kadrosuna katılması bekleniyor. İşte o görüntüler...

Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez, bordo-mavililerle sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu yaptığı ilk açıklamada, "Hayırlı olsun. Son 36 saat içerisinde sirküle oldu. Sessiz şekilde bitirdik bu transferi. İsimlerin çok dolaşmaması lazım. En doğru yol bu transferleri sessiz sedasız halletmek." ifadelerini kullandı.

Uruguaylı golcü ise, "Türkiye'de olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor'a imza attığım için çok keyifliyim, çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim." dedi.