TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan iki imza!

Lider Trabzonspor, sezon ortasında transfer ettiği isimlerden Emrehan Gedikli ve Jean Evrard Kouassi ile sözleşme imzalandı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Kouassi, Gervinho'nun sakatlanmasından sonra gerçekleştirdiğimiz bir transfer. Önemli bir transfer. Denizlispor maçında da hepimizin beğenisini kazanıp doğru bir transfer olduğunu kanıtladı. İnşallah hep birlikte büyük zaferlere imza atarız. Emrehan Gedikli'yi izleme ekibimiz 7-8 yıldır takip ediyordu. İleriye dönük planlarımızda önemli bir yeri olacak. Hayırlı olsun." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)