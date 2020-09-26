Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp: Trondsen'in sözleşmesini dondurabiliriz

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederken, maçın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp flaş açıklamalarda bulundu. Alp, 6 ay sahalardan uzak kalacak Trondsen hakkında, "Trondsen'le ilgili sözleşmeyi dondurma planımız var, bu sezon dönmesi zor gözüküyor. Guilherme'den takım bulmasını istedik, arayışlarına izin verdik. Hosseini ile ilgili de bir tasarrufumuz yok" ifadelerini kullandı.