TRABZONSPOR ANTALYASPOR SÜPER LİG MAÇINI CANLI İZLE | İşte Fırtına'nın muhtemel 11'i! Peki Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Trabzonspor - Antalyaspor Süper Lig maçını CANLI İZLE | Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Bordo mavili müsabakadan 1 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Fırtına'nın sahaya Uğurcan, Dorukhan, Vitor Hugo, Ahmetcan, Denswil, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny ve Cornelius 11'i ile çıkması bekleniyor. Müsabaka 30 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Antalyaspor maçını CANLI izle...