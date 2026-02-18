TOFAŞ Başantrenörü Murat Yılmaz: Elimizden geleni yapacağız

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final maçında Tofaş, Beşiktaş Gain ile kozlarını paylaştı. Tofaş’ın başantrenörü Murat Yılmaz mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Beşiktaş zorlu bir rakip. Son dönemlerde de çok formdalar. Her pozisyonda birden fazla yetenekli oyuncuları var. Sert basketbol oynuyorlar. Biz de kendi sahamızda onların bu sert basketboluna sert cevap verip, kazanmak için, İstanbul’daki dört finallere katılmak için elimizden geleni yapacağız.” dedi. İşte o sözler...