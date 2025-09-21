TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'dan flaş Arda Kardeşler sözleri!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor - Gaziantep FK maçının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Başkan Hacıosmanoğlu, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'le ilgili olarak "40 yıllık spor tecrübemde yaşadığım tüm pozisyonlarda, ben bu akşam gibi bir hareket görmedim. Hakemler benim kardeşlerim, onların hataları benim hatalarım ama bu akşam yaşanan bir hata değil! Böyle bir olay Türk futbolunda yaşandığı için futbolseverlerden özür diliyorum. Pazartesi günü Arda Kardeşler ile konuşacağım, gereğini yapacağım." dedi. İşte detaylar...