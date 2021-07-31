Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da 3 yıldız ile yollar ayrılabilir

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, 6 futbolcuyu renklerine bağlayarak güçlü bir kadro kurdu. Bordo-mavililerdeki transfer dönemini değerlendiren A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, takımdan 3 ismin gönderilmesi için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Sel, "Diabate ve Flavio'nun Giresunspor'a transfer süreci devam ediyor. Genoa'nın Ekuban için ısrarı devam ediyor. Ekuban için bugün yarın ciddi hareket bekliyoruz" dedi.