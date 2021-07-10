Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao için flaş sözler! "Teklif alma ihtimali çok yüksek değil"

Son dakika spor haberi... A Spor yorumcusu Taner Karaman, Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Radamel Falcao için flaş değerlendirmelerde bulundu. Karaman "Falcao'nun teklif alabileceğini düşünmüyorum çünkü cebine girecek paranın 8 milyon Euro olmasını istiyor. Galatasaray'daki formuyla da bir teklif gelme ihtimali çok yüksek değil" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)