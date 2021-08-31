Son dakika transfer haberi: Galatasaray Mostafa Mohamed'i Bordeaux'a sattı (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Özcan aktardı. Özcan, "Galatasaray ile Bordeaux arasında Mostafa Mohamed'in transferi için anlaşmaya varıldı. Mısırlı forvet Fransa'ya sağlık kontrolü için yola çıktı. Galatasaray Zamalek'e 4 milyon Dolar ödeyerek Mohamed'in bonservisini alacak ve oyuncuyu daha yüksek rakama Bordeaux'a satmış olacak." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)