Son dakika spor haberleri: Emre Kaplan: Galatasaray'da Emre Kılınç'tan sonra corona virüsü testi pozitif çıkan diğer isim de A Milli Takım'dan

Galatasaray resmi hesabından yaptığı corona virüsü açıklamasında milli takım dönüşü bir futbolcuda daha Covid-19 bulgularına rastlandığını duyurdu. A Spor muhabiri Emre Kaplan, sarı-kırmızılılarda testi pozitif çıkan ilk ismin Emre Kılınç olduğunu belirtti ve diğer pozitif futbolcunun da yine A Milli Takım'dan olduğunu söyledi.

Galatasaray resmi hesabından yaptığı corona virüsü açıklamasında milli takım dönüşü bir futbolcuda daha Covid-19 bulgularına rastlandığını duyurdu. A Spor muhabiri Emre Kaplan, sarı-kırmızılılarda testi pozitif çıkan ilk ismin Emre Kılınç olduğunu belirtti ve diğer pozitif futbolcunun da yine A Milli Takım'dan olduğunu söyledi.