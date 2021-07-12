Son dakika spor haberi: Yunanistan'da büyük skandal! Galatasaray geri dönüyor

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Olympiakos ile oynayacağı özel maç için Yunanistan'a giderken, havalimanında skandal bir muameleye maruz kaldı. Sarı kırmızılılar iniş yaptığı Atina Havalimanı'nda PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan görevlilerin tavırlarından dolayı 2 saatlik bekleyişin ardından İstanbul'a dönme kararı aldı. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında aktardı. | Son dakika spor haberi (GS haberleri)