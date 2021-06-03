Son dakika spor haberi: Türkiye-Moldova maçının ardından Çağlar Söyüncü'den Cenk Tosun sözleri!

Son dakika spor haberi...EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 mağlup eden A Milli Takımı'mız, şampiyona öncesi moral kazandı. Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü, Türkiye-Moldova maçının ardından konuştu. Söyüncü, "Cenk Tosun ağabey ile ilk günden beri konuşuyoruz. Sakatlık nedeniyle aramızda yok. Dört oyuncumuz da çıktı, onlar için de çok üzüldük. Ne yazık ki kural bu, onlar için de savaşıp ülkemize en iyi şekilde dönmek istiyoruz." dedi.