Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan forvet atağı! Gündemdeki isim Alberto Cerri

Son dakika spor haberi... Yeni sezon öncesi kadrosunu 6 yıldız isimle güçlendiren Trabzonspor, forvet bölgesine de bir takviye yapmak istiyor. Karadeniz ekibi son olarak Cagliari forması giyen Alberto Cerri'yle görüşmelere başladı. Transferdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Trabzonspor kiralık olarak veya bonservisiyle birlikte oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Şu an için görüşmeler olumlu sürüyor." dedi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)