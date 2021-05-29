Son dakika spor haberi: Kocaelispor kutlamalarında korkunç kaza! Futbolcular hastaneye kaldırıldı

Son dakika spor haberi: Kocaelispor'da üstü açık otobüs üst geçitten geçerken yaralanan futbolcular hastaneye kaldırıldı. Bahri Can Avcı otobüsten düştü. Benhur ciddi şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırıldılar. Konuyla ilgili son bilgileri A Spor Muhabiri Hakan Süer aktardı. Süer, "Biz de otobüsteydik. Yaklaşık 40-50 kişi vardı. Hep birlikte eğilin diye bağırdık ama çok yüksek ses olduğu için ne yazık ki otobüs şoförü duymadı. Çok fazla kalabalık vardı. Ambulansın orada olması ise büyük şans." ifadelerini kullandı.