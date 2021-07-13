Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Arda Turan'dan Yunanistan skandalına tepki! "İnsan haklarına aykırı"

Galatasaray kafilesi, Olympiakos ile hazırlık maçı yapmak için Yunanistan'a giderken, havalimanında skandal uygulamalara maruz kaldı. Yunan yetkililerin çirkin tavırları sonrası İstanbul'a dönen sarı-kırmızılılarda kaptan Arda Turan, havalimanında sert açıklamalarda bulundu. Kendilerine gösterilen muameleye tepki gösteren deneyimli futbolcu, "Bütün önlemleri almamıza rağmen insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık. Tavırları çok zorlayıcı ve saygısızcaydı" ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberi (GS haberleri)