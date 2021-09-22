Son dakika Beşiktaş haberleri: Ogün Şahinoğlu: Beşiktaş belli isimler oyundayken gol yiyor

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 3-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Beşiktaş, maçta 2 puan bıraktı. Sabah Sporu programına konuşan Ogün Şahinoğlu "Belli isimler değiştiğinde Beşiktaş gol yiyor. Sonradan oyuna giren oyunculardan beklenti oyunu tutmak." dedi. Şahinoğlu sözlerine Gökhan Töre, Kenan Karaman ve Salih Uçan'ın yetersiz olduğunu ekledi.