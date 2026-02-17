Safiport Erokspor'da Ahmet Düverioğlu: Maçta iyi kararlar almamız gerek

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Beko ile Safiport Erokspor karşı karşıya geldi. Maç öncesi Safiport Erokspor'un basketbolcusu Ahmet Düverioğlu karşılaşmayı değerlendirdi. Tecrübeli oyuncu, "Maç maç hazırlanıyoruz. Bu maça odaklandık. Kazanan devam ediyor kaybeden eleniyor, o yüzden her iki takım için de çok önemli bir mücadele olacak. Fenerbahçe'nin de çok iyi bir kadrosu var. Geniş bir kadroları var. Son EuroLeague şampiyonu. Hem zeki davranıp hem de iyi kararlar almamız gerekiyor" dedi.