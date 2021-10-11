İZLE | Ne yaptın Muslera! Arjantin - Uruguay maçında Messi'nin golüne engel olamadı

CONMEBOL Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Arjantin, evinde Uruguay'ı 3-0 mağlup etti. Maçın ilk golünü Dünya yıldızı Lionel Messi attı. Messi, topu ceza sahası içerisinde savunma arkasına koşu yapan Nicolas Gonzalez'e gönderdiğinde Gonzales topa dokunamadı ve Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın beklemediği şekilde ağlarla buluştu. Arjantin'De diğer golleri Rodrigo De Paul ve Lautaro Martinez kaydetti. | Galatasaray haberleri