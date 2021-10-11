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Web Tv Video İZLE | Ne yaptın Muslera! Arjantin - Uruguay maçında Messi'nin golüne engel olamadı
İZLE | Ne yaptın Muslera! Arjantin - Uruguay maçında Messi'nin golüne engel olamadı

İZLE | Ne yaptın Muslera! Arjantin - Uruguay maçında Messi'nin golüne engel olamadı

11.10.2021 | 10:45

CONMEBOL Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Arjantin, evinde Uruguay'ı 3-0 mağlup etti. Maçın ilk golünü Dünya yıldızı Lionel Messi attı. Messi, topu ceza sahası içerisinde savunma arkasına koşu yapan Nicolas Gonzalez'e gönderdiğinde Gonzales topa dokunamadı ve Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın beklemediği şekilde ağlarla buluştu. Arjantin'De diğer golleri Rodrigo De Paul ve Lautaro Martinez kaydetti. | Galatasaray haberleri