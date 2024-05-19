İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki olayların başlangıç anı!

Süper Lig'in 37'nci haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi saha içinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Fenerbahçeli futbolcular zemin kontrolü için maç öncesi sahaya çıkıp yarı alanda beklerken, diğer yarı alanda bulunan Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu arasında sözlü atışma oldu. Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın da tartışmaya dahil olmasıyla gerginlik büyüdü. İtiş kakışın yaşandığı gerginlik teknik ekip ve diğer futbolcuların araya girmesiyle son buldu. İşte olayların başlangıç anı...