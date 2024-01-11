Gambiya Milli Takımı'nın uçakta korku dolu anları! Oksijensiz kaldılar

Son dakika spor haberleri... Afrika Uluslar Kupası'na katılan Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oksijen yetersizliği ve artan basınç nedeniyle oyuncular zor anlar yaşadı.

Uçak, Gambiya'ya geri döndü. Kafilede Beşiktaş forması giyen Omar Colley ve MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe da yer alıyor. Colley'nin bir süre boyunca nefes almakta güçlük çektiği görüldü.

Teknik direktör Tom Saintfiet yaptığı açıklamada, "Hepimiz ölebilirdik. Hızlıca uykuya daldık. Hayatım bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Pilot, kalkıştan 9 dakika sonra geri dönmeye karar verdi çünkü oksijen yoktu. Bazı oyuncularımız, uçak iniş yaptıktan sonra bile ayılamadı. Neredeyse karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalacaktık." dedi.