Galatasaraylı o isme sert ifadeler! "Sezonun en kötü transferi"

Galatasaray, Süper Lig'de istediği gidişatı yakalayamıyor. Sarı kırmızılı ekip sezon başında yeni bir yapılanmaya giderek transferde genç isimlere yönelmişti. Ancak bu genç isimlerin yanına Patrick van Aanholt gibi Premiere League tecrübesi olan bir deneyimi de kadrosuna dahil etmişti. Galatasaray, Aanholt'dan istediği verimi alamadı. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Aanholt için şok sözler sarf etti. Dindar, "Sezonun en kötü transferi Patrick van Aanholt. Maurizio Sarri eğer izlediğimiz Aanholt'un hangi performansına bakıyor da istiyor mesela. Başına buyruk oynuyor. 1.9 milyon net maaşın ve ekstraların var. Sarri, Patrick van Aanholt'u Lazio'ya alırsa Galatasaray'ın onursal üyesi olur." dedi.