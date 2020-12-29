Galatasaray'ın yeni transferini canlı yayında açıkladı!

Son dakika transfer haberleri | Süper Lig'de aldığı Trabzonspor galibiyetiyle zirveye oturan Galatasaray, burada kalıcı olmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılılarda tüm konsantrasyon devre arası transfer dönemine verildi. Aslan'da teknik direktör Fatih Terim, listesini oluşturdu. Bu doğrultuda ilk takviye de yapıldı ve Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile anlaşmaya varıldı. Bu transferin detaylarını Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor ekranlarında açıkladı...