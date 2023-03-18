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Web Tv Video GALATASARAY HABERLERİ: Levent Tüzemen'den Lale Orta'ya sert sözler! "Senin eserin"
GALATASARAY HABERLERİ: Levent Tüzemen'den Lale Orta'ya sert sözler!

GALATASARAY HABERLERİ: Levent Tüzemen'den Lale Orta'ya sert sözler! "Senin eserin"

18.03.2023 | 13:50

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrılan taraf oldu ve sahadan puansız ayrıldı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, maçtaki hakem kararlarını eleştirirken, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'ya ateş püskürdü. Leo Dubois'e yapılan müdahaleye değinen Tüzemen, "Bu kırmızı kartın verilmemesi tamamen Lale Orta'nın eseri." ifadelerini kullandı. | GS SPOR HABERİ

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