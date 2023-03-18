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MHK Başkanı Lale Orta'dan iddialara yanıt!

Son dakika spor haberleri... Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta, ortaya atılan iddialar sonrası bir açıklama yayınladı. Orta, "Asılsız iddiaların sahiplerini ispata davet ediyoruz" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 11:27 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 11:40
MHK Başkanı Lale Orta'dan iddialara yanıt!

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta, ortaya atılan iddialar sonrası bir açıklama yayınladı. Orta, "Asılsız iddiaların sahiplerini ispata davet ediyoruz" dedi.

Lale Orta'nın açıklaması şöyle:

Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı müsabaka özet görüntülerine pozisyon ekletilmek istendiği, maçlar sırasında Var Merkezi'ne girildiği belirtilen iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bahsi geçen pozisyonu farklı açıdan ve daha net şekilde değerlendirme imkanı sağlayan yayıncı kuruluşa ait görüntü hakkında beIN Sports yetkilileri ile iletişim kurulmuştur ve söz konusu pozisyon ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Söz konusu görüntü beIN Sports'a aittir. Görüntülerin sızdırıldığına yönelik iddiaların hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratmaya yönelik olduğu açıktır. Maçlardan alınan görüntüler kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Tüm görüntüler, yayıncı kuruluşta yayınlamak üzere hazırladığımız "KURALINA GÖRE" programını hazırlamak için MHK'nın kullanım yetkisindedir. Maçlar sırasında asla VAR MERKEZİ'ne girilmemiştir. Girilmeyecektir. Amacımız kuralları kulüplere ve futbolseverlere tam ve doğru açıklamaktır. Futbolcular ve futbolseverler tarafından kuralların doğru bilinmesi bizi polemiklerden uzaklaştıracak ve oyunun kalitesini arttıracaktır.

Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı, maç özetine ekleme yaptırıldığı, maçlar sırasında Var Merkezi'ne girilip görüntü alındığı yönündeki yalan ve asılsız iddiaların sahiplerini ispata davet ediyoruz. Kurulumuzu, hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratma amacıyla yapılan bu asılsız haberlerle ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım.

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