GALATASARAY HABERLERİ - İşte Metin Öztürk - Levent Nazifoğlu ayrılığının perde arkası!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk'ün seçilmesi halinde futbol şubesini teslim etmeyi planladığı ancak daha sonra yollarını ayırdığı Levent Nazifoğlu, A Spor'a konuştu. Nazifoğlu, "Metin Öztürk benden habersiz Okan Buruk ile görüşünce köprüleri attım. Metin Öztürk; Marcao, Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un 30 milyon Euro'ya satılmasını istedi. Metin Öztürk'e izin veriyorum, ona attığım mesajları gösterebilir" dedi. (GS spor haberi)