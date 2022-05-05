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Web Tv Video GALATASARAY HABERLERİ - İşte Metin Öztürk - Levent Nazifoğlu ayrılığının perde arkası!
GALATASARAY HABERLERİ - İşte Metin Öztürk - Levent Nazifoğlu ayrılığının perde arkası!

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Metin Öztürk - Levent Nazifoğlu ayrılığının perde arkası!

04.05.2022 | 00:09

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk'ün seçilmesi halinde futbol şubesini teslim etmeyi planladığı ancak daha sonra yollarını ayırdığı Levent Nazifoğlu, A Spor'a konuştu. Nazifoğlu, "Metin Öztürk benden habersiz Okan Buruk ile görüşünce köprüleri attım. Metin Öztürk; Marcao, Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un 30 milyon Euro'ya satılmasını istedi. Metin Öztürk'e izin veriyorum, ona attığım mesajları gösterebilir" dedi. (GS spor haberi)

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