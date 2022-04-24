GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu açıkladı! Pulgar'ın pozisyonunda penaltı var mı?

Altay Galatasaray maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Altay'ın konuğu oldu. Sarı kırmızılı ekip maçı Kerem Aktürkoğlu'nun 8. dakikada attığı golle 1-0 kazandı ve moral depoladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın ilk yarısında Pulgar'ın Zeki Yıldırım'a yaptığı pozisyonda penaltı olup olmadığını açıkladı. Toroğlu, "Hiç temas yok. Bu tamamen aldatma. Bu pozisyon hırsızlığı. Ayıp. Resmen bayıldı. Hakem Zeki'ye sarıyı basmalı." dedi.